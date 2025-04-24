Электробусы собираются запустить в Воронеже по линиям метробуса

В Воронеже собираются оборудовать несколько линий для метробуса, выделенные полосы будут располагаться посреди проезжей части, а перевозить воронежцев будут, как выяснилось, электробусы. Воронежский губернатор отметил, что новый транспорт будет вместительным и современным, а закупить электробусы хотят заранее. К слову, в данный момент делегация Воронежской области находится в Беларуси, где знакомится с опытом использования электротранспорта.