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Электробусы собираются запустить в Воронеже по линиям метробуса

Власти готовятся заранее закупить новый для Воронежа общественный транспорт.

Источник: Freepik

О масштабном проекте по улучшению общественного транспорта губернатор Александр Гусев сегодня еще раз напомнил в ходе своего отчета перед депутатами областной Думы. Ранее проект одобрил Совет Федерации и воронежские власти уже начали подготовку к его реализации.

В Воронеже собираются оборудовать несколько линий для метробуса, выделенные полосы будут располагаться посреди проезжей части, а перевозить воронежцев будут, как выяснилось, электробусы. Воронежский губернатор отметил, что новый транспорт будет вместительным и современным, а закупить электробусы хотят заранее. К слову, в данный момент делегация Воронежской области находится в Беларуси, где знакомится с опытом использования электротранспорта.