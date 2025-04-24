Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦПКиО Волгограда получил парковый «Оскар» за лучший проект

Центральный парк культуры и отдыха Волгограда стал обладателем премии Парки России.

Источник: администрация Волгоградской области

Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации, волгоградский парк удостоили наградой за лучший проект в рамках государственно-частного партнерства.

Оценили развитие городского пространства руководители всемирно известных парков ОАЭ, Бразилии, Китая, а также главы муниципалитетов из разных регионов России. Руководству парка вручили статуэтку «Девушка с веслом».

Предстоящей задачей перед парком стало создание единственного в стране вантового колеса обозрения высотой 120 м и диаметром 113 м, комплекс светомузыкальных фонтанов, водный комплекс с видом на Волгу, фуд-молл с национальными кухнями.

Напомним, концессионное соглашение действует между администрацией Волгограда и ООО «Парк» с 2017 года. В конце 2024 года компания приступила и к развитию соседней территории — парка «Дружба: Волгоград — Баку».