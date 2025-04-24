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Таза Қазақстан: Общегородской субботник объявили в Астане

В ближайшие выходные, 26 апреля, в Астане состоится общегородской субботник в рамках экологической кампании «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка», передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Источник: Baigenews

В ходе акции запланирована масштабная уборка столицы: от мусора очистят улицы, парки, скверы, дворы, а также прилегающие территории у магазинов, кафе и других объектов.

Акимат призывает предприятия, ОСИ (КСК), представителей малого и среднего бизнеса, волонтёров и всех неравнодушных жителей присоединиться к уборке города.

Кроме того, в рамках субботника планируется высадить более 1,4 тысячи деревьев и кустарников — это ещё один шаг к озеленению столицы.

Организаторы подчеркивают: главная цель мероприятия — привлечь внимание к важности чистоты в городе и развитию экологического сознания у граждан.

Принять участие в акции может любой желающий. Сбор участников — в 10:00.