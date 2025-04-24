Мэрия Волгограда пообещала горожанам включить фонтаны

В ближайшие дни специалисты включат все гидротехнические сооружения в общественных пространствах Волгограда, которые находятся в работоспособном состоянии. Также в этом сезоне пообещали отремонтировать фонтан в сквере Симбирцева напротив Горьковки, а также фонтан влюбленных на улице Мира напротив НЭТа. Немало денег ушло и на то, чтобы обслужить совсем новые фонтаны у амфитеатра.