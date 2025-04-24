Мэрия Волгограда пообещала горожанам включить фонтаны

В Волгограде начинается сезон фонтанов. Мэрия города пообещала постепенно запустить все сооружения. Накануне коммунальные службы расконсервировали их после зимы, выполнили все профилактические работы, необходимые для начала сезона, провели пробный запуск. Одним из первых начнет работу фонтан «Искусство» на Центральной набережной.
В ближайшие дни специалисты включат все гидротехнические сооружения в общественных пространствах Волгограда, которые находятся в работоспособном состоянии. Также в этом сезоне пообещали отремонтировать фонтан в сквере Симбирцева напротив Горьковки, а также фонтан влюбленных на улице Мира напротив НЭТа. Немало денег ушло и на то, чтобы обслужить совсем новые фонтаны у амфитеатра.