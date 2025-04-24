Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Волгограда пообещала горожанам включить фонтаны

Одним из первых заработает фонтан Искусство на Центральной набережной.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде начинается сезон фонтанов. Мэрия города пообещала постепенно запустить все сооружения. Накануне коммунальные службы расконсервировали их после зимы, выполнили все профилактические работы, необходимые для начала сезона, провели пробный запуск. Одним из первых начнет работу фонтан «Искусство» на Центральной набережной.

В ближайшие дни специалисты включат все гидротехнические сооружения в общественных пространствах Волгограда, которые находятся в работоспособном состоянии. Также в этом сезоне пообещали отремонтировать фонтан в сквере Симбирцева напротив Горьковки, а также фонтан влюбленных на улице Мира напротив НЭТа. Немало денег ушло и на то, чтобы обслужить совсем новые фонтаны у амфитеатра.