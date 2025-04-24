На улице Менделеева в Уфе случилось ДТП с участием двух мотоциклов и пожарной машины

В Октябрьском районе Уфы на улице Менделеева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух мотоциклов и пожарного автомобиля. По информации городского Управления гражданской защиты, инцидент случился на участке возле дома № 197/2, где сейчас наблюдается затрудненное движение транспорта.
В УГЗ также сообщили, что на месте работают экстренные службы. Водителей просят объезжать данный участок и выбирать альтернативные маршруты.
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