Спала с пушистым котом: В больницу обратилась ростовчанка, у которой к веку присосался клещ

С необычным случаем столкнулись офтальмологи глазного травмпункта ГБСМП Ростова-на-Дону. К ним на днях обратилась ростовчанка, у которой к веку прицепился клещ.
Как клещ прикрепился в такую неочевидную зону, девушка объясняет просто. У нее есть кот, который днем гулял на улице и, по всей видимости, и подцепил клеща. Ночью питомец забрался в постель к хозяйке и расположился возле ее головы. Видимо, в этот момент клещ с его шерсти и перебрался к ростовчанке на веко. Утром она проснулась, обнаружила «сюрприз» и поспешила к медикам.
Клеща отцепили и отправили в лабораторию. Юлия ПЫХАЛОВА.
Офтальмологи отцепили клеща и отправили его в лабораторию. Обработали ранку и провели пациентке все положенные в таких случаях медицинские манипуляции. С необходимыми рекомендациями медики отпустили ее домой.
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