Спала с пушистым котом: В больницу обратилась ростовчанка, у которой к веку присосался клещ

Как клещ прикрепился в такую неочевидную зону, девушка объясняет просто. У нее есть кот, который днем гулял на улице и, по всей видимости, и подцепил клеща. Ночью питомец забрался в постель к хозяйке и расположился возле ее головы. Видимо, в этот момент клещ с его шерсти и перебрался к ростовчанке на веко. Утром она проснулась, обнаружила «сюрприз» и поспешила к медикам.