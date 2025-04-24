Сроки смягчения условий займов спрогнозировал банковский эксперт

Российский финансовый сектор готовится к постепенным изменениям, но возврата к «золотому веку» доступного кредитования в ближайшее годы не предвидится. Такой прогноз дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. По его оценке, даже при плавном снижении ключевой ставки во второй половине 2025 года, существенное оживление розничного кредитного рынка стоит ожидать не раньше середины 2026 года.
— Даже при смягчении монетарной политики возврат к исторически низким ставкам начала 2020-х и доступному кредитованию для широкого круга заемщиков в ближайшие несколько лет маловероятен, — отмечает эксперт.
По словам Георгия Горшкова, новый этап развития кредитного рынка будет отличаться повышенной осторожностью со стороны банков. Финансовые организации станут тщательнее оценивать долговую нагрузку клиентов, а низкий первоначальный взнос превратится в редкое исключение. В автокредитовании ожидается сокращение максимально одобряемых сумм, что побудит заемщиков вносить больше собственных средств.
В целом прогноз эксперта на 2025 год остается сдержанным: общий объем розничного кредитования может сократиться на 30 процентов — до 8,8 трлн рублей. Ипотечный сегмент, который составит около 3,8 трлн рублей, покажет снижение на 20 процентов по сравнению с 2024 годом. Автокредиты могут потерять более 40 процентов объема — до 1,3 трлн рублей, а выдачи наличными сократятся на 35 процентов — до 3,7 трлн рублей.
В то же время темпы роста совокупного кредитного портфеля заметно замедлятся: с 13 процентов в 2024 году до прогнозируемых 4 процентов в 2025-м, считает Георгий Горшков. Окончательные показатели во многом будут зависеть от решений регулятора и изменений в программах господдержки.