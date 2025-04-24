Сроки смягчения условий займов спрогнозировал банковский эксперт

В целом прогноз эксперта на 2025 год остается сдержанным: общий объем розничного кредитования может сократиться на 30 процентов — до 8,8 трлн рублей. Ипотечный сегмент, который составит около 3,8 трлн рублей, покажет снижение на 20 процентов по сравнению с 2024 годом. Автокредиты могут потерять более 40 процентов объема — до 1,3 трлн рублей, а выдачи наличными сократятся на 35 процентов — до 3,7 трлн рублей.