В Перми из-за нарушения правил безопасности при строительстве погиб человек

Установлено, что фигурант, работая техническим директором и мастером строительных работ, нарушил правила безопасности при ведении строительства и допустил нахождение в опасной зоне работы экскаватора монтажника наружных трубопроводов, не прошедшего обучение и проверку знаний по охране труда. В результате во время спуска бетонной плиты в котлован попал под ковш экскаватора и погиб мужчина 1979 года рождения.