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В Перми из-за нарушения правил безопасности при строительстве погиб человек

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор по делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор по делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что фигурант, работая техническим директором и мастером строительных работ, нарушил правила безопасности при ведении строительства и допустил нахождение в опасной зоне работы экскаватора монтажника наружных трубопроводов, не прошедшего обучение и проверку знаний по охране труда. В результате во время спуска бетонной плиты в котлован попал под ковш экскаватора и погиб мужчина 1979 года рождения.

Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор еще не вступил в законную силу.