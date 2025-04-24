По ее словам, восстановительные работы на побережье, пострадавшем от разлива мазута, должны завершиться до 13 мая. Для этого был утвержден подробный план-график, составленный совместно с администрацией города-курорта. Основная задача — привести пляжи в надлежащее санитарное состояние до старта высокого туристического сезона.
«Окончательное решение по открытию пляжей будет принято только после заключения санитарных врачей. Их оценка станет ключевым фактором для начала сезона», — подчеркнула Петухова на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.
Сейчас состояние пляжей сильно разнится в зависимости от района. В центре Анапы, где расположены крупные отели и благоустроенные участки, ситуация контролируется, и большинство зон уже готовы принимать туристов. В Джемете и Витязево, популярных направлениях у отдыхающих, часть пляжей уже очищена, другие пока проходят повторную обработку.
Сложнее всего обстоят дела на Бугазской косе — здесь работы по устранению загрязнения продолжаются. По предварительным оценкам, к середине мая будут готовы около 70% пляжных участков, а к 1 июня — до 95%.
В туротрасли отмечают, что несмотря на текущие сложности, большинство объектов размещения готовы предложить гостям комфортные условия и гибкие варианты бронирования, особенно на фоне стабилизации ситуации на побережье.
Пляжи Анапы снова проверят после майских праздников
Власти Краснодарского края озвучили новый этап контроля за состоянием пляжей Анапы. Как рассказала заместитель министра курортов и туризма региона Инна Петухова, окончательная проверка готовности зон отдыха к купальному сезону пройдет после майских праздников.
По ее словам, восстановительные работы на побережье, пострадавшем от разлива мазута, должны завершиться до 13 мая. Для этого был утвержден подробный план-график, составленный совместно с администрацией города-курорта. Основная задача — привести пляжи в надлежащее санитарное состояние до старта высокого туристического сезона.