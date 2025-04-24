Пляжи Анапы снова проверят после майских праздников

По ее словам, восстановительные работы на побережье, пострадавшем от разлива мазута, должны завершиться до 13 мая. Для этого был утвержден подробный план-график, составленный совместно с администрацией города-курорта. Основная задача — привести пляжи в надлежащее санитарное состояние до старта высокого туристического сезона.



«Окончательное решение по открытию пляжей будет принято только после заключения санитарных врачей. Их оценка станет ключевым фактором для начала сезона», — подчеркнула Петухова на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.



Сейчас состояние пляжей сильно разнится в зависимости от района. В центре Анапы, где расположены крупные отели и благоустроенные участки, ситуация контролируется, и большинство зон уже готовы принимать туристов. В Джемете и Витязево, популярных направлениях у отдыхающих, часть пляжей уже очищена, другие пока проходят повторную обработку.



Сложнее всего обстоят дела на Бугазской косе — здесь работы по устранению загрязнения продолжаются. По предварительным оценкам, к середине мая будут готовы около 70% пляжных участков, а к 1 июня — до 95%.



В туротрасли отмечают, что несмотря на текущие сложности, большинство объектов размещения готовы предложить гостям комфортные условия и гибкие варианты бронирования, особенно на фоне стабилизации ситуации на побережье.