24 апреля в Ростовской области проводятся плановые выжигания, дым виден издалека

— На сегодня в Азовском районе были запланированы шесть выжиганий сухой растительности: в Кулешовском-2, Рогожкинском, Обильненском, Круглянском и Александровском сельских поселениях. В Аксайском районе запланировано 12 выжиганий, — прокомментировали в пресс-службе экстренного ведомства.