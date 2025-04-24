24 апреля в Ростовской области проводятся плановые выжигания, дым виден издалека

В Азовском и Аксайском районах Ростовской области проводятся плановые выжигания сухой растительности, дым от контролируемых пожаров может быть виден издалека, сообщают днем 24 апреля в МЧС.
— На сегодня в Азовском районе были запланированы шесть выжиганий сухой растительности: в Кулешовском-2, Рогожкинском, Обильненском, Круглянском и Александровском сельских поселениях. В Аксайском районе запланировано 12 выжиганий, — прокомментировали в пресс-службе экстренного ведомства.
Напомним, сухую траву в плановом режиме жгут для того, чтобы снизить риск возникновения стихийных ландшафтных возгораний.