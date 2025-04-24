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Бастрыкин заинтересовался живодером с улицы Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде

Мужчина держал в квартире измученных котят и собак.

Источник: Живем в Нижнем

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в Нижегородской области. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Напомним, речь идет о живодере и его матери с улицы Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде, в квартире которых сотрудники полиции и зоозащитники обнаружили измученных животных. Также в жилище нашли трупы котят. На живодера завели уголовное дело. По данным СМИ, мужчина также создал «концлагерь» для животных в частном доме в одном из нижегородских поселков.

Доклад по доводам публикаций СМИ о жестоком обращении с животными представит и.о. руководителя СУ СК по Нижегородской области Александр Дыньков.