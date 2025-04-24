Бульвар, сквер, улицы и школы Петербурга назовут именами героев Великой Отечественной войны

Бульвар, сквер, улицы и школы Петербурга вскоре назовут в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на губернатора Александра Беглова.
— Мы продолжаем традицию послевоенного Ленинграда — увековечиваем память о защитниках Родины в городской топонимике. Это дань нашего глубокого уважения тем, кто не щадил себя в смертельной борьбе за свободу и независимость нашей страны, — сказал градоначальник.
В Московском районе напротив парка Городов-Героев появится бульвар Ленинградской Победы. В Василеостровском районе сквер, расположенный на Весельной улице между домами № 6 и № 10, получит имя Генерала Броневицкого.
Улицу в поселке Солнечное, проходящую от Приморского шоссе в направлении Вокзальной улицы, назовут в честь генерал-майора Николая Трушкина. Во Фрунзенском районе именем Героя Советского Союза Кузьмы Высоцкого назовут улицу, проходящую от улицы Фучика в направлении улицы Салова.
В Красногвардейском районе школу и гимназию назовут в честь Героев Советского Союза. Средней школе № 531 присвоят имя летчицы Полины Осипенко, а гимназии № 177 дадут имя участника героической обороны Ленинграда, летчика Александра Потапова. В Колпино школу № 258 назовут в честь легендарной краснознаменной воинской части — Ижорского батальона.