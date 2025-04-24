Бульвар, сквер, улицы и школы Петербурга назовут именами героев Великой Отечественной войны

— Мы продолжаем традицию послевоенного Ленинграда — увековечиваем память о защитниках Родины в городской топонимике. Это дань нашего глубокого уважения тем, кто не щадил себя в смертельной борьбе за свободу и независимость нашей страны, — сказал градоначальник.