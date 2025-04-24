В 2025 году фестиваль «Новая волна» пройдет в Казани

На объекте планируют организовать основную и малую сцену, парковку на 200 мест, велкам-зону с палатками, внутренний двор с гримерными и туалетами. В проекте также предусмотрены кейтеринг, вход и зона для VIP-гостей.
Планируется, что на новой сцене будут ежедневно выступать 150 артистов, а площадка сможет обслуживать 300 VIP-гостей. В рамках проекта собираются благоустроить 6 тыс. кв. м.
«Новая волна» — конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Он проводится ежегодно с 2002 года. До 2014 года мероприятие проводили в Юрмале, с 2015 года — в Сочи.