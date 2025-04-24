В Подольске неизвестный застрелил женщину во время драки из-за шума

Жена Петрова рассказала SHOT, что ее муж вышел ночью на улицу, потому что их дочь на следующий день должна была сдавать экзамены, а шумная компания мешала ей спать. Родственники и знакомые положительно отзываются о Петрове, они считают, что он и мухи не обидит, утверждая, что самодельное оружие он взял исключительно для самообороны. Mk.ru пишет, что мужчина раньше воевал в Афганистане, а на днях в Курской области погиб его знакомый-военнослужащий.