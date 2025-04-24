Выплату за долгую совместную жизнь расширили для нижегородцев

Теперь в нее вошли пары, прожившие вместе 75 и 80 лет.
Также изменен срок обращения за предоставлением меры поддержки. Ранее заявление нужно было подать до конца года, в котором наступил юбилей. Сейчас же на это у пар есть целый календарный год.
«Расширение категории получателей и пересмотр срока подачи обращения на получение единовременной выплаты позволят большему числу пар получить заслуженное поощрение без затруднений», — подчеркнул председатель ЗС НО Евгений Люлин.
В частности, изменения действуют на пары, отметившие юбилей совместной жизни с 1 января 2025 года.
Напомним, ранее такая выплата предоставлялась только тем, кто отпраздновал 50, 55, 60, 65 или 70 лет семейной жизни. Сообщалось, что 28,9 млн рублей выплатили нижегородским юбилярам совместной жизни в 2025 году.
Больше всего выплат в 10 тыс. рублей за 2025-й получили пары, отметившие «золотую свадьбу» — 1,975 тыс. пар.