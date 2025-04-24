Сроки строительства Философского моста в Калининграде вновь сдвигаются

Сроки у нас будут немножко сдвигаться, но по объективным причинам. В ходе выполнения работ выяснилось, что те сваи, которые были запроектированы, они не несут. Были выполнены изыскания и установлено, что порядка десяти метров нужно углубляться сваям, чтобы выполнить эту опору. Поэтому срок выполнения работ у нас переносится на конец сентября текущего года. Подрядчик обязуется в тех деньгах всю работу выполнить.