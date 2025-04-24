В Воронеже создадут музей святителя Митрофана

Владыка сообщил о перспективах создания при кафедральном соборе уникального музея святителя Митрофана. Это был первый воронежский епископ, прославившийся благочестивой жизнью. Также митрополит рассказал о том, что сейчас идет изготовление украшенных ковчегов для святых мощей.