В Воронеже создадут музей святителя Митрофана

В Благовещенском соборе Воронежа планируют создать музей святителя Митрофана. Об этом рассказал митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий на встрече с губернатором Александром Гусевым.
Владыка сообщил о перспективах создания при кафедральном соборе уникального музея святителя Митрофана. Это был первый воронежский епископ, прославившийся благочестивой жизнью. Также митрополит рассказал о том, что сейчас идет изготовление украшенных ковчегов для святых мощей.
Губернатор осмотрел находящийся на реконструкции стилобат* кафедрального собора. И заявил, что будет держать ход работ на личном контроле.
* Стилобат — нижняя часть здания, дополнительная опора для высотных домов.