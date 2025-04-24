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Один из мотоциклистов, столкнувшихся с пожарной машиной в Уфе, погиб

В Уфе один из участников ДТП с пожарной машиной и мотоциклами погиб.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 апреля, на улице Менделеева в Уфе произошло смертельное ДТП с участием двух мотоциклов и пожарного автомобиля. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Авария случилась около 17:00, когда пожарная машина марки «Урал» разворачивалась. Один из мотоциклистов погиб на месте до прибытия медиков. Второй мотоциклист с различными травмами был доставлен в больницу. Личности обоих водителей мотоциклов в настоящее время устанавливаются.

Севастьянов отметил, что по факту происшествия проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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