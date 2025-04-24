Один из мотоциклистов, столкнувшихся с пожарной машиной в Уфе, погиб

Сегодня, 24 апреля, на улице Менделеева в Уфе произошло смертельное ДТП с участием двух мотоциклов и пожарного автомобиля. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.
Авария случилась около 17:00, когда пожарная машина марки «Урал» разворачивалась. Один из мотоциклистов погиб на месте до прибытия медиков. Второй мотоциклист с различными травмами был доставлен в больницу. Личности обоих водителей мотоциклов в настоящее время устанавливаются.
Севастьянов отметил, что по факту происшествия проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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