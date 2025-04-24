Сотрудники министерств и вузов присоединились к акции «Окна Победы»

«Бессмертными подвигами Героев-транспортников озарены все битвы Великой Отечественной войны, крупнейшие оборонительные и наступательные операции. Мы всегда будем помнить тех, кто под вражескими бомбежками и обстрелами, не щадя себя, шёл, ехал, плыл, летел к Победе. Мы никогда не забудем всех, кто в военное время ежедневно совершал маленький подвиг на боевом и трудовом посту − в кабине паровоза и рубке судна, за рулём автомобиля и штурвалом самолёта, на железнодорожной станции и в морском порту, в цеху и под открытым небом, в лабораториях, на опытных стендах и полигонах. Вечная им слава и низкий поклон!», — приводятся в сообщении слова главы Минтранса Романа Старовойта.