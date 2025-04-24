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На стройке школы в Омской области потерялись рабочие

Они должны быть на объекте, но их там нет.

Источник: Комсомольская правда

В Колосовском районе Омской области может не завершиться в срок капитальный ремонт одной из школ. О проблемах на объекте образования по улице Свердлова в Колосовке рассказала депутат Госдумы Оксана Фадина.

Ремонт этой школы ведется с апреля прошлого года, на сегодня готовность школы составляет всего 55%. Однако, как заметила Фадина, посетившая стройку, подрядчик приостановил строительство, рабочих на объекте нет.

Одна из причин простоя — расхождения с проектной документацией. В нее необходимо внести изменения, но подрядчик бездействует.

Стоимость ремонтных работ на здании составила около 109,4 млн рублей. Подрядчиком является питерская компания «Роспромстрой».