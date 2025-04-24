Музей Эльдара Рязанова в Самаре представит две выставки к 80-летию Победы

30 апреля в Музее Эльдара Рязанова пройдёт открытие двух выставок, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Великое кино о Великой Победе» (6+).
В 16:00 на фасаде музея представят афиши советских фильмов о войне: «Машенька» (1942), «Жди меня» (1943), «Летят журавли» (1957), «Баллада о солдате» (1959), «Судьба человека» (1959), «Иваново детство» (1962), «…А зори здесь тихие» (1972). Проект курирует историк Вячеслав Вербовой.
«Будь готов!» (6+).
В 16:30 в Сквере Эльдара Рязанова откроется выставка о жизни пионеров в военные годы. Гости увидят детские книги, журналы («Пионерская правда», «Мурзилка») и афиши фильмов («Доктор Айболит», «Тимур и его команда»). Куратор — Ирина Янцен.
Обе выставки будут работать до конца лета. Вход — свободный. Предварительная запись не требуется. Адрес: ул. Фрунзе, 120.
Ранее мы писали, что в Самарском художественном музее открылась выставка «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (0+) к 80-летию Победы. В проекте участвуют более 200 экспонатов.
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