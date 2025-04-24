На Центральном рынке в Кишиневе продают браконьерскую рыбу из Днестра: «Штраф должен составить около 150 тысяч леев» — эколог

В Молдове ужесточили контроль за импортом рыбы. Цель нововведений — не допустить продажу нелегально выловленной рыбы.
Теперь каждый импортёр обязан предоставлять сертификат вылова для каждого морского лота. Документ будет проверяться через систему ЕС и инспекторами на границе.
Если сертификат неполный или отсутствует — ввоз запретят и сообщат об этом стране-экспортёру.
Ранее исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук Илья Тромбицкий сообщал, что после некоторого перерыва на центральном рынке снова появилась днестровская браконьерская рыба.
«Вызвал инспекцию ANSA. Составили протокол. Написал письмо в ANSA, чтобы после взимания штрафа за незаконную торговлю передали документы в Экологический инспекторат для взимания ущерба за нанесение ущерба рыбным ресурсам. Он должен составить примерно 150000 леев. Посмотрим на эффективность работы этих агентств в этот раз», написал Тромбицкий в социальных сетях.
Видимо упорство экоактивиста сработало. Посмотрим, что будет дальше.
Напомним, что Агентство окружающей среды ввело с 1 апреля запрет на рыбную ловлю в водоёмах Молдовы в связи с нерестом. В соответствии с опубликованным в «Официальном мониторе» приказом ведомства, на реке Днестр запрет продлится 75 дней, до 14 июня включительно.
Любой лов рыбы в период нереста запрещён, в частности, на участке реки от Наславчи до Каменки, в Дубоссарском водохранилище и ниже по течению от гидроэлектростанции до Паланки, а также в Турунчуке и озере Кагул.