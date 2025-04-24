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Как узбекистанец на «Победе» решил к 9 мая проехать по городам-героям России

Подготовка к «путешествию Победы» заняла три года.

Источник: Sputnik.uz

Андрей Владимиров — профессиональный водитель из Ташкента. Он больше 20 лет увлекается реставрацией ретромашин. На одной из них — легендарной «Победе» — 22 апреля он отправился по городам-героям России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Идея праздничной акции к Андрею пришла еще семь лет назад. Его впечатлили автолюбители из Югры, которые на «Победах» проехались по Центральной Азии, в том числе побывали в Узбекистане.

Изначально поездка намечалась на 75-летие Великой Победы и в планах было доехать до Волгограда, чтобы там поклониться от имени ветеранов. Но тогда выехать из страны помешали закрытые из-за пандемии коронавируса границы. Однако, как признается сам Андрей, это позволило максимально усовершенствовать автомобиль.

Подготовка машины к поездке заняла три года. В дорогу водителя собирали всем миром: и семья, и родные, и друзья. Даже соседи поддержали материально.

В праздничное путешествие Андрей поехал с механиком Тимуром Долимбаевым. Их маршрут пройдет через Кызылорду, Байконур и Аральск в Уральск и Саратов, далее — Волгоград. Там Андрей планирует встретиться с такими же энтузиастами из Бреста. Они на «Победах» и «ГАЗах» едут через Волгоград в Севастополь. Далее Андрей либо присоединится к ним, либо поедет на День Победы в Москву.