Как узбекистанец на «Победе» решил к 9 мая проехать по городам-героям России

В праздничное путешествие Андрей поехал с механиком Тимуром Долимбаевым. Их маршрут пройдет через Кызылорду, Байконур и Аральск в Уральск и Саратов, далее — Волгоград. Там Андрей планирует встретиться с такими же энтузиастами из Бреста. Они на «Победах» и «ГАЗах» едут через Волгоград в Севастополь. Далее Андрей либо присоединится к ним, либо поедет на День Победы в Москву.