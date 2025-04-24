Ветеранам ко Дню Победы выплатят по 30 тысяч рублей

В Калининградской области ко Дню Победы увеличен размер выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны.
Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных. По сравнению с прошлым годом выплата для инвалидов и участников Великой Отечественной войны увеличена в шесть раз, ее размер составляет 30 тысяч рублей.
Также в два раза увеличена выплата для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, осажденного Сталинграда, тружеников тыла, ветеранов становления Калининградской области.
В министерстве социальной политики сообщили, что региональные выплаты ко Дню Победы получат более 1 900 человек. На эти цели в областном бюджете предусмотрено свыше 13 миллионов рублей. Средства на банковские счета будут перечислены 5 мая.