Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеранам ко Дню Победы выплатят по 30 тысяч рублей

Выплата увеличена в шесть раз.

Источник: Пресс-служба Президента России

В Калининградской области ко Дню Победы увеличен размер выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных. По сравнению с прошлым годом выплата для инвалидов и участников Великой Отечественной войны увеличена в шесть раз, ее размер составляет 30 тысяч рублей.

Также в два раза увеличена выплата для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, осажденного Сталинграда, тружеников тыла, ветеранов становления Калининградской области.

В министерстве социальной политики сообщили, что региональные выплаты ко Дню Победы получат более 1 900 человек. На эти цели в областном бюджете предусмотрено свыше 13 миллионов рублей. Средства на банковские счета будут перечислены 5 мая.