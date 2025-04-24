Итоги реформы общественного транспорта подведены в Петербурге

Среди ближайших планов — открытие четырех новых маршрутов для повышения транспортной доступности новостроек, оптимизация существующих маршрутов с учётом открытия новых станций метро («Казаковская» и «Путиловская»), синхронизация работы наземного транспорта с графиком пригородных электричек, а также переход предприятий «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» на новую контрактную форму работы.