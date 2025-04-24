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В школах и колледжах Воронежа пройдут учения на случай ЧС

29 апреля во всех школах, колледжах, техникумах и детских лагерях Воронежской области пройдут учения.

На них научат, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, например, при террористической угрозе. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

До начала учений с охраной, учителями и другим персоналом проведут инструктаж. Им напомнят, как действовать при возникновении опасных ситуаций. Также проверят, как работает система безопасности: камеры, документы, тревожные кнопки и другое оборудование.

Во время практики участники отработают действия при условном захвате заложников и обнаружении взрывного устройства, которое якобы «доставит» беспилотник. Всё это — учебный сценарий, с участием спецслужб.

«Учения носят плановый характер и не представляют опасности для учащихся. Призываем родителей сохранять спокойствие», — подчеркнули в министерстве образования Воронежской области.