В школах и колледжах Воронежа пройдут учения на случай ЧС

На них научат, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, например, при террористической угрозе. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
До начала учений с охраной, учителями и другим персоналом проведут инструктаж. Им напомнят, как действовать при возникновении опасных ситуаций. Также проверят, как работает система безопасности: камеры, документы, тревожные кнопки и другое оборудование.
Во время практики участники отработают действия при условном захвате заложников и обнаружении взрывного устройства, которое якобы «доставит» беспилотник. Всё это — учебный сценарий, с участием спецслужб.
«Учения носят плановый характер и не представляют опасности для учащихся. Призываем родителей сохранять спокойствие», — подчеркнули в министерстве образования Воронежской области.