Генпрокуратура: суд назначил 90 лет в сумме пяти руководителям террористической организации «Полк Калиновского»

Вместе с тем он добавил, что пяти обвиняемым было инкриминировано совершение преступлений экстремистской направленности. Брылев подчеркнул, что помимо указанных сроков, суд приговорил фигурантов к крупному штрафу в размере от 500 до 3500 базовых величин, или от 21 000 до 147 000 рублей (по состоянию на апрель 2025 года, когда одна базовая величина составляет 42 рубля).