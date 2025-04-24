Генпрокуратура: суд назначил 90 лет в сумме пяти руководителям террористической организации «Полк Калиновского»

Мингорсуд назначил 90 лет в сумме пяти руководителям террористической организации «Полк Калиновского». Подробности рассказал начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры.
По его словам, в Минском городском суде при участии государственного обвинителя по правилам специального производства было рассмотрено дело в отношении руководителей структурных подразделений и бойцов признанной в Беларуси террористической организации.
Брылев отметил, что фигурантов, среди которых командиры двух батальонов, бывший командир медицинской роты, два бойца, были заочно осуждены за совершение ряда преступлений. Среди них организация деятельности террористического формирования, участие в вооруженном конфликте и военных действиях на территории иностранного государства, в вербовке и вовлечении лиц в террористическую деятельность и других.
— На пятерых им назначено в общей сложности 90 лет лишения свободы. Трое из обвиняемых получили по 20 лет лишения свободы, двое обвиняемых — по 18 и 12 лет, — уточнил представитель Генеральной прокуратуры.
Вместе с тем он добавил, что пяти обвиняемым было инкриминировано совершение преступлений экстремистской направленности. Брылев подчеркнул, что помимо указанных сроков, суд приговорил фигурантов к крупному штрафу в размере от 500 до 3500 базовых величин, или от 21 000 до 147 000 рублей (по состоянию на апрель 2025 года, когда одна базовая величина составляет 42 рубля).
Ранее Верховный суд сказал, что несколько десятков тысяч приговоров могут пересмотреть в Беларуси.
Тем временем МВД Беларуси раскрыло подробности законопроекта об амнистии к 80-летию Победы: «Подпадет почти 8 тысяч осужденных».
Кроме того, Белгидромет предупредил белорусов о заморозках до −5 градусов, ветре и снеге в конце апреля: «Апрель не устает удивлять непостоянством в погоде».