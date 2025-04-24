В Доме журналиста Самары открылась фотовыставка «Дорогие мои старики»

23 апреля Дом журналиста представил фотовыставку «Дорогие мои старики» (6+), посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция продлится до 26 мая.
Экспозиция включает около 40 работ фотографа Елены Фоминой, запечатлевших ветеранов и их истории. Снимки дополнены текстами писателя Марии Пашининой. Часть фотографий уже отмечена на всероссийских конкурсах.
Вход — свободный. Контакты для справок: 8 (846) 332−02−72, 332−68−39. Адрес: ул. Самарская, 179.
Проект организован Самарским областным отделением Союза журналистов России и Фотообъединением СОО СЖР.
Ранее мы писали, что 30 апреля в Музее Эльдара Рязанова пройдёт открытие двух выставок: «Великое кино о Великой Победе» (6+) и «Будь готов!» (6+). Вход — свободный.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!