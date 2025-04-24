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Администрация Нижнего Новгорода переедет в «Этажи» в 2025 году

Рассматривалось несколько вариантов переезда.

Источник: Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации

Администрация Нижнего Новгорода планирует переехать из кремля в бывший ТЦ «Этажи» в 2025 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на встрече с главными редакторами СМИ.

«Переживаний по этому поводу нет, сам был инициатором, — признался мэр. — Рассматривали и другие варианты, даже Ленинский район».

Ранее сообщалось, что торговый центр «Этажи» в Нижнем Новгороде на улице Белинского выкупила «Нижегородская областная фармация» (НОФ). Сделка оценивается в сумму до 700 млн рублей. Его планируется перепрофилировать в административно-офисный центр.