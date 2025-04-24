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Многодетная семья из Башкирии получила награду от президента России

Путин отметил наградой многодетных супругов из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Супруги Ильшат и Регина Лукмановы из Благоварского района Башкирии награждены медалью ордена «Родительская слава» согласно указу президента России. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Как отметила чиновник, глава семьи Ильшат Лукманов возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство, специализирующееся на коневодстве, а Регина Лукманова работает учителем истории и имеет звание «Отличник образования Республики Башкортостан». Их четверо сыновей — Аскар, Ислам, Аслан и Ильгам — добиваются успехов в учебе, спорте и творческих конкурсах, активно помогая родителям.

Министр подчеркнула, что в Башкирии государственные награды за укрепление семейных ценностей получили уже 45 многодетных семей. По ее словам, каждая третья семья в регионе воспитывает трех и более детей.

Иванова поздравила Лукмановых с высокой наградой, пожелав им дальнейших успехов в воспитании детей, которые, по ее мнению, являются настоящей опорой и гордостью родителей.