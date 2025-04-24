Спецкомбинат КБО рассказал о ремонтах на минских кладбищах. Подробности сообщил заместитель директора по идеологической работе Спецкомбината КБО Сергей Дроздов, передает агентство «Минск-Новости».
По его словам, сейчас завершаются работы, связанные с ямочным ремонтом и укладкой асфальта на подъездных дорогах к следующим кладбищам: «Кальварийское», «Чижовское», «Колодищи», «Восточное», а также «Северное», «Михановичи», «Западное».
Дроздов подчеркнул, что внимание уделяют благоустройству мемориальных комплексов «Масюковщина», «Минское Братское военное кладбище 1914−1918 годов», местам боевой и воинской славы, захоронениям воинов и партизан Великой Отечественной войны.
— В ближайшие выходные и особенно на Радуницу ожидаются массовые посещения мест захоронений, — заявил замдиректора.
Он уточнил, что к указанному времени территории кладбищ, в том числе речь идет и про контейнерные площадки, проезды, дорожки и пешеходные зоны, зеленые насаждения будут находиться в надлежащем состоянии.
Ранее спецкомбинат КБО сказал, могут ли белорусы заранее бронировать места на кладбище.
Кроме того, спецкомбинат КБО сообщил, что мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит еще на три — четыре года.
Тем временем спецкомбинат сказал, что белорусы не имеют права развеивать прах умерших и хранить его дома.
Вместе с тем спецкомбинат КБО уточнил, что услуга по уборке захоронения в Минске перед Радуницей обойдется в 116 — 230 рублей.
Также мы писали, что «Минсктранс» увеличит количество автобусов на Радуницу.