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23 детсада и 12 школ построили в Нижнем Новгороде за пять лет

Об этом сообщил Юрий Шалабаев во время своего отчета о деятельности мэрии в 2024 году депутатам Гордумы.

23 детских сада и 12 школ было построено в Нижнем Новгороде за пять лет. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в ходе отчета о работе мэрии в 2024 году депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

По его словам, благодаря этому были ликвидированы очереди в детские сады среди дошкольников всех возрастов.

— Теперь обеспеченность местами составляет 100%, — подчеркнул Юрий Шалабаев. — Продолжаем работать над проблемой сокращения второй смены — строим современные школы, в том числе в новых жилых микрорайонах.

В 2024 году в Нижнем Новгороде были введены в эксплуатацию школы в жилых комплексах «Новая Кузнечиха», «Цветы», а также построен корпус «Школы 800» в Сормовском районе.

Юрий Шалабаев подчеркнул важность материальной мотивации работников сферы образования. В последние годы наблюдается систематический рост заработной платы педагогов. Для повышения мотивации и качества образования введены гранты «Молодой педагог» и «За лучшую программу развития и высокие результаты образовательной деятельности», которые за три года получили 160 педагогов и 33 образовательные организации.

По мнению Шалабаева, успеваемость учеников и качество общего образования являются ключевыми показателями эффективности системы образования, которые в городе остаются стабильно высокими. Нижегородские школы регулярно занимают лидирующие позиции в российских рейтингах, что подтверждает высокий уровень образования. Школьники активно участвуют в олимпиадах, демонстрируя отличные результаты, в том числе на международном уровне. Развитие дополнительного образования также является приоритетом: в городе реализуется более 8 тысяч программ, охватывающих свыше 174 тысяч детей.

Также глава города рассказал, что после масштабной реставрации был открыт Дворец детского творчества имени В. П. Чкалова, где сохранены традиционные программы и добавлены новые направления, такие как факультет инженерных компетенций.

Особое внимание, по словам мэра, уделяется патриотическому воспитанию, развитию лидерских качеств и социальной активности. В школах работают советники по воспитанию, проводятся «Уроки мужества». В Приокском районе открылось отделение Центра военно-патриотического воспитания и школа операторов беспилотных летательных аппаратов. В рамках проекта «Беспилотные авиационные системы» оборудованы специальные кабинеты в двух учебных заведениях — школе № 168 и гимназии № 2. Важным событием стало открытие музея СВО, который с момента открытия посетили более 37 тысяч человек.