23 детсада и 12 школ построили в Нижнем Новгороде за пять лет

По мнению Шалабаева, успеваемость учеников и качество общего образования являются ключевыми показателями эффективности системы образования, которые в городе остаются стабильно высокими. Нижегородские школы регулярно занимают лидирующие позиции в российских рейтингах, что подтверждает высокий уровень образования. Школьники активно участвуют в олимпиадах, демонстрируя отличные результаты, в том числе на международном уровне. Развитие дополнительного образования также является приоритетом: в городе реализуется более 8 тысяч программ, охватывающих свыше 174 тысяч детей.