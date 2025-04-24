Пользователи мобильного приложения Т-Банка пожаловались на сбои

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, они оставили более 3 тысяч жалоб на Downdetector, следует из данных этого сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.