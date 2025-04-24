Пользователи мобильного приложения Т-Банка пожаловались на сбои

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, они оставили более 3 тысяч жалоб на Downdetector, следует из данных этого сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
«Не удалось загрузить данные. Попробуйте позже», — такие сообщении получают клиенты банка в мобильном приложении при попытке перевода денег.
Так, больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Санкт-Петербурга и Тверской области, а также Москвы.
Чаще всего пользователи жалуются на сбой сервиса — 40% и на сбой работы мобильного приложения — 33%.