Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пользователи мобильного приложения Т-Банка пожаловались на сбои

Пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, они оставили более 3 тысяч жалоб на Downdetector, следует из данных этого сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

«Не удалось загрузить данные. Попробуйте позже», — такие сообщении получают клиенты банка в мобильном приложении при попытке перевода денег.

Так, больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Санкт-Петербурга и Тверской области, а также Москвы.

Чаще всего пользователи жалуются на сбой сервиса — 40% и на сбой работы мобильного приложения — 33%.