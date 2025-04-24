Основательница Wildberries не намерена оставлять бывшего мужа без денег

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Основательница Wildberries Татьяна Ким после решения суда о разделе имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком заявила в комментарии ТАСС, что не оставит его без средств к существованию.
«Мне лично уже ничего не нужно от него. Все эти годы именно на мне было сохранение благополучия семьи, как материального, так и душевного. Я не оставлю его без средств к существованию из любви и уважения к нашим общим детям», — сказала Ким.
Ранее Ким заявила, что намерена сосредоточиться на масштабных международных проектах компании.
Как сообщала пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ, Владислав Бакальчук по решению суда о разделе имущества остался должен Татьяне Ким 217 млн рублей.