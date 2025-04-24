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Основательница Wildberries не намерена оставлять бывшего мужа без денег

Татьяна Ким отметила, что не будет этого делать из любви и уважения к общим детям.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Основательница Wildberries Татьяна Ким после решения суда о разделе имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком заявила в комментарии ТАСС, что не оставит его без средств к существованию.

«Мне лично уже ничего не нужно от него. Все эти годы именно на мне было сохранение благополучия семьи, как материального, так и душевного. Я не оставлю его без средств к существованию из любви и уважения к нашим общим детям», — сказала Ким.

Ранее Ким заявила, что намерена сосредоточиться на масштабных международных проектах компании.

Как сообщала пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ, Владислав Бакальчук по решению суда о разделе имущества остался должен Татьяне Ким 217 млн рублей.