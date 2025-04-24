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Врач составила список продуктов, которые нельзя есть при аллергии на плесень

Иммунолог Попова: При аллергии на плесень лучше отказаться от грибов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сибирякам, которые страдают от аллергии на плесень, назвали список продуктов, от которых лучше отказаться. В разговоре с NEWS.ru иммунолог посоветовала не есть грибы, сырые овощи и фрукты, а также хлеб и орехи.

— Грибы содержат споры, которые могут спровоцировать аллергию. В поврежденных овощах и фруктах находятся микроскопические следы плесени. Если рискнули оставить в рационе, то не забывать их тщательно мыть и чистить. Кстати, сушеные фрукты и орехи часто обрабатываются в условиях, благоприятных для роста плесени, — прокомментировала Попова.

Помимо этого лучше откажитесь от дрожжевой выпечки, даже если она свежая. В списке запрещенных напитков — вино, сиропы и экстракты. Конечно, не забывайте проверять срок годности и условиях хранения товаров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что подошва уличной обуви является переносчиком аллергенов.