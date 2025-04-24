Глава СК РФ ждет доклад по делу об избиении мигрантами сына бойца СВО в Самаре

Мать пострадавшего, супруга участника специальной военной операции, рассказала, что её 12-летний сын на протяжении длительного времени подвергается нападкам со стороны выходцев из Узбекистана.
Конфликт обострился, когда мать одного из мигрантов применила к подростку удушающий прием во время ссоры между детьми.
Впоследствии, группа подростков жестоко избила мальчика, что привело к его госпитализации. Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что в Доме журналиста Самары открылась фотовыставка «Дорогие мои старики».
Также стало известно о том, что самарские школы оснастят 489 макетами гранат почти на 1 млн рублей.