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Глава СК РФ ждет доклад по делу об избиении мигрантами сына бойца СВО в Самаре

Мать пострадавшего, супруга участника специальной военной операции, рассказала, что её 12-летний сын на протяжении длительного времени подвергается нападкам со стороны выходцев из Узбекистана.

Мать пострадавшего, супруга участника специальной военной операции, рассказала, что её 12-летний сын на протяжении длительного времени подвергается нападкам со стороны выходцев из Узбекистана.

Конфликт обострился, когда мать одного из мигрантов применила к подростку удушающий прием во время ссоры между детьми.

Впоследствии, группа подростков жестоко избила мальчика, что привело к его госпитализации. Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что в Доме журналиста Самары открылась фотовыставка «Дорогие мои старики».

Также стало известно о том, что самарские школы оснастят 489 макетами гранат почти на 1 млн рублей.