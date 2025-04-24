Белгидромет высказался о радиационной обстановке в Беларуси

По словам Дюбайло, за 39 лет, которые прошли после ЧАЭС, Белгидромет подготовил данные, касающиеся плотности загрязнения населенных пунктов и объектов окружающей среды для составления семи перечней. Он заметил, что ведутся работы по подготовке данных в следующий перечень населенных пунктов и объектов.