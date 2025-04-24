Белгидромет высказался о радиационной обстановке в Беларуси. Подробности озвучил начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Олег Дюбайло, сообщает БелТА.
— Радиационная обстановка на территории Беларуси постепенно улучшается. Основным фактором, обуславливающим динамику положительных изменений, является естественный распад радионуклидов, — подчеркнул специалист.
По словам Дюбайло, за 39 лет, которые прошли после ЧАЭС, Белгидромет подготовил данные, касающиеся плотности загрязнения населенных пунктов и объектов окружающей среды для составления семи перечней. Он заметил, что ведутся работы по подготовке данных в следующий перечень населенных пунктов и объектов.
Представитель Белгидромета обратил внимание, что в сравнении с первым перечнем, составленным в 1992 году, число населенных пунктов, которые находятся в зоне радиоактивного загрязнения, снизилось почти на 1500.
Начальник службы радиационного мониторинга отметил, что радиационное обследование населенных пунктов после аварии на ЧАЭС стало основной для принятия управленческих решений по вопросам радиационной защиты населения, эвакуации и переселения людей, применения защитных мер. Так, результаты обследования были основой в момент зонировании территории страны по уровням радиоактивного загрязнения.
Тем временем Беларусь рассматривает три варианта для пункта захоронения радиоактивных отходов.
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