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Последние новости к вечеру 24 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 24 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 24 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 апреля 2025 года.

Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии

Источник: РИА "Новости"

Иван Попов осужден на 5 лет общего режима и оштрафован на 800 тыс. рублей за мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог. Также его лишили звания генерала.

ВС РФ освободили Богдановку в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Богдановка. По данным ведомства, населенный пункт в ДНР был освобожден в результате активных боевых действий российских сил.

Песков ответил на угрозы США выйти из переговоров по Украине

Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что Москва не хочет рассматривать сценарий выхода США из переговорного процесса по Украине. Он подчеркнул, что стороны продолжают работать над обеспечением мира.

Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии после теракта

Источник: AP 2024

На фоне теракта в Кашмире, унесшего жизни более 20 человек, Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний. Индия приостановила действие договора с Пакистаном о водах реки Инд и закрыла единственный наземный погранпереход между странами.

Путин объяснил, зачем нужна «мягкая посадка» экономики России

Источник: Пресс-служба Президента России

ВВП России вырос на 1,9% в январе-феврале 2025 года, но инфляция остается выше 10%, заявил Путин. По его словам, власти сознательно добивались «мягкой посадки» экономики для стабилизации макропоказателей.