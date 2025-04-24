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В Самаре завели дело об избиении ребенка

СК в Самаре завел дело об избиении мальчика подростками вместе с матерью.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 24 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об избиении группой подростков вместе с матерью одного из них 12-летнего мальчика в Самаре, сообщил информационный центр СК РФ.

«В сети интернет размещено видеообращение супруги участника СВО из города Самары по вопросу совершения мигрантами из Узбекистана противоправных действий в отношении ее 12-летнего сына. Несколько подростков на протяжении длительного времени беспричинно совершают противоправные действия в отношении мальчика. 21 апреля текущего года мать одного из фигурантов в ходе конфликта детей применила к малолетнему удушающий прием, на следующий день подростки вновь жестоко избили пострадавшего, в результате чего он был госпитализирован. В СУСК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ “Хулиганство”, — говорится в Telegram-канале информационного центра.

Уточняется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУСК Александра Воеводина доклад о ходе и результатах расследования дела.