В Самаре завели дело об избиении ребенка

«В сети интернет размещено видеообращение супруги участника СВО из города Самары по вопросу совершения мигрантами из Узбекистана противоправных действий в отношении ее 12-летнего сына. Несколько подростков на протяжении длительного времени беспричинно совершают противоправные действия в отношении мальчика. 21 апреля текущего года мать одного из фигурантов в ходе конфликта детей применила к малолетнему удушающий прием, на следующий день подростки вновь жестоко избили пострадавшего, в результате чего он был госпитализирован. В СУСК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ “Хулиганство”, — говорится в Telegram-канале информационного центра.