Производитель пластиковой оболочки из Ростовской области построит новый завод

Крупнейший производитель пластиковой оболочки из Ростовской области — компания «Атлантис-пак» — планирует строительство современного завода и дальнейшее расширение рынка сбыта. Об этом первый заместитель губернатора Алексей Господарев узнал во время рабочего визита на производственную площадку.
— Сейчас мы производим сосисочные оболочки на 8 млрд рублей в год. В ближайших перспективах — строительство нового, современного завода, — сообщил генеральный директор предприятия Игорь Переплетчиков.
Проект собираются реализовать в течение четырех лет. Поэтапно в него собираются вложить около 10 млрд рублей. Новое предприятие позволит увеличить объемы производства на 45%. Сейчас выбирают площадку для завода, а также готовят техзадание по проектированию.
— Компания входит в тройку мировых лидеров в своей отрасли. Правительство Ростовской области готово поддержать инвестиционные планы по строительству нового завода и расширению производства, — подчеркнул Алексей Господарев.
Напомним, что донское предприятие выпускает пластиковую упаковку для мясной и молочной отраслей, этикеточную продукцию, полимерный гранулят. Все товары поставляются на 2,5 тысячи российских и зарубежных предприятий.
В частности, несмотря на санкции, компания успешно адаптировалась на рынках Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Северной Африки. География поставок сейчас включает свыше 90 стран мира.