Минздрав усилил контроль за БАДами в Казахстане

«Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщает об усилении контроля за качеством и безопасностью биологически активных добавок (БАД), находящихся в обороте на территории страны. (…) С 2025 года реализуется пилотный проект по маркировке БАД средствами идентификации, что обеспечит: прозрачность всей цепочки поставок, прослеживаемость продукции до конечного потребителя, повышение доверия со стороны населения», — говорится в сообщении.