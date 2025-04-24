Минздрав усилил контроль за БАДами в Казахстане

«Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщает об усилении контроля за качеством и безопасностью биологически активных добавок (БАД), находящихся в обороте на территории страны. (…) С 2025 года реализуется пилотный проект по маркировке БАД средствами идентификации, что обеспечит: прозрачность всей цепочки поставок, прослеживаемость продукции до конечного потребителя, повышение доверия со стороны населения», — говорится в сообщении.
Сейчас реализация БАД в Казахстане допускается только после госрегистрации, лабораторных исследований и включения в реестр ЕАЭС. С 2024 года также введен мониторинг рекламы БАДов в СМИ и соцсетях.
«Перед допуском к реализации все БАДы проходят обязательные лабораторные исследования на соответствие: микробиологическим, токсикологическим и физико-химическим показателям, установленным нормам содержания витаминов и биоактивных веществ, требованиям по отсутствию запрещенных компонентов — токсичных растений, переработанных продуктов животного происхождения, патогенных микроорганизмов и грибов», — отметили в минздраве.
Продукция, не прошедшая регистрацию, с истекшим сроком годности, нарушениями условий хранения или без маркировки, не подлежит продаже.
«Покупая БАДы, обязательно проверяйте наличие регистрационного удостоверения в Казахстане, полный состав продукта (без расплывчатых формулировок вроде “натуральные компоненты”), производителя и страну производства, срок годности и условия хранения, корректную и полную маркировку (способ применения, противопоказания, меры предосторожности)», — напомнили в ведомстве.