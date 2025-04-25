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Кроссворд на 25 апреля 2025

25 апреля отмечается День ДНК — дата, посвященная открытию двойной спирали. Именно в этот день в 1953 году в научном журнале Nature появилась революционная статья Уотсона и Крика, в которой была представлена модель молекулы ДНК. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить о структуре ДНК, научных открытиях и людях, стоящих за ними.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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