Кроссворд на 25 апреля 2025

25 апреля отмечается День ДНК — дата, посвященная открытию двойной спирали. Именно в этот день в 1953 году в научном журнале Nature появилась революционная статья Уотсона и Крика, в которой была представлена модель молекулы ДНК. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить о структуре ДНК, научных открытиях и людях, стоящих за ними.