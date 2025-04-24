В Самаре в 2025 году проведут капитальный ремонт Бункера Сталина за 5,8 млн руб

«Бункер Сталина» возводился тайно в условиях военного времени, с февраля по октябрь 1942 года, специально для возможного укрытия советского руководителя на случай угрозы столице страны.
Работы по капитальному ремонту знаменитого исторического объекта завершатся до 12 декабря текущего года. Об этом говорится в материалах тендера, опубликованных на официальном портале государственных закупок 24 апреля 2025 года, сообщает портал «СитиТраффик».
Сейчас Самарский центр защиты населения и территорий объявляет конкурс среди организаций для разработки проектно-сметной документации будущего капремонта. После утверждения проектов экспертизой власти региона проведут новый аукцион, в ходе которого выберут исполнителя строительных работ. Первоначальная стоимость работ — 5,79 млн рублей.
Исторический объект, ныне известный как «бункер Сталина», возводился тайно в условиях военного времени, с февраля по октябрь 1942 года, специально для возможного укрытия советского руководителя на случай угрозы столице страны.
Его глубина составляет внушительные 37 метров, что соответствует высоте современного двенадцатиэтажного здания. Конструкция оснащена лифтовым оборудованием и герметичными дверьми, защищающими от проникновения газа и воды. Внутри имеются собственная энергосистема и система очистки воздуха.
В нижней части сооружения располагались рабочий кабинет Сталина, помещение для совещаний, зона коммуникаций, небольшой обеденный зал и санитарные комнаты.
Верхние этажи предназначались для размещения охраны, хранения припасов и вспомогательных технических помещений. Впервые общественность смогла ознакомиться с историческим памятником лишь спустя почти полвека — в мае 1991 года, когда объект официально открыли для посещения туристическими группами.
Сегодня самарский бункер охраняется государством и признан федеральным объектом культурного наследия. Ранее эксперты высказывали опасения относительно состояния конструкций и настаивали на срочном ремонте ввиду постепенного износа сооружений. Теперь этот важный этап реставрации близится к реализации.
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