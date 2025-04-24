В Самаре в 2025 году проведут капитальный ремонт Бункера Сталина за 5,8 млн руб

Верхние этажи предназначались для размещения охраны, хранения припасов и вспомогательных технических помещений. Впервые общественность смогла ознакомиться с историческим памятником лишь спустя почти полвека — в мае 1991 года, когда объект официально открыли для посещения туристическими группами.