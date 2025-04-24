Чернышенко: премия «Факел» будет проводиться ежегодно

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Премия «Факел», которой награждают выдающихся выпускников Национальной технологической олимпиады (НТО), будет проводиться на ежегодной основе. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии вручения премии.
«Очень символично, что в юбилейный год — десятилетие Национальной технологической олимпиады — впервые будут чествовать победителей премии “Факел”. И только что [первый заместитель руководителя Администрации президента РФ] Сергей Владиленович [Кириенко] решил, в протокол это внесли, что теперь это будет ежегодная премия», — отметил он.
Премия «Факел» учреждена к десятилетию Национальной технологической олимпиады (НТО). Премия включает семь номинаций, каждая из которых отражает ключевые направления развития выпускников НТО: «Лидер стартапа», «Инженер инноваций», «Профессионал будущего», «Двигатель науки», «Социальный прогрессор», «Лучший наставник» и «Чемпион технологий».