Чернышенко: премия «Факел» будет проводиться ежегодно

«Очень символично, что в юбилейный год — десятилетие Национальной технологической олимпиады — впервые будут чествовать победителей премии “Факел”. И только что [первый заместитель руководителя Администрации президента РФ] Сергей Владиленович [Кириенко] решил, в протокол это внесли, что теперь это будет ежегодная премия», — отметил он.