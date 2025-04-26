Ответы на кроссворд от 25 апреля 2025: интересные факты про День ДНК

По горизонтали:
1. Молекула
ДНК — длинная полимерная молекула, состоящая из нуклеотидов. Нуклеотиды включают в себя азотистое основание, сахар дезоксирибозу и фосфатную группу. Фосфодиэфирные связи соединяют нуклеотиды в полимерную цепь ДНК.
2. Линия
Молекула ДНК представляет собой двухцепочечную структуру, закрученную по винтовой линии. Винтовая линия — кривая в трехмерном пространстве, расположенная на цилиндрической или конической поверхности и пересекающая образующие под постоянным углом. Подобный принцип используется в конструкциях многих механизмов, например, пружин, винтов и шнеков.
3. Хромосома
Переоткрытие законов Менделя в 1900 году привело к быстрому осознанию роли хромосом в наследовании признаков. В 1902 — 1903 годах Бовери и Сеттон независимо выдвинули гипотезу о генетической функции хромосом. Экспериментальное подтверждение этой гипотезы было получено группой Моргана на дрозофиле. Они сформулировали хромосомную теорию наследственности, согласно которой наследственная информация, гены, располагается линейно в хромосомах. Основные положения теории были изложены в книге, опубликованной в 1915 году. Открытие роли хромосом принесло Моргану Нобелевскую премию в 1933 году.
4. Растение (я)
Представление о ДНК как о компоненте исключительно животных клеток доминировало до 1930-х годов. В 1934 и 1935 годах советские биохимики А. Н. Белозерский и А. Р. Кизель опубликовали статьи, демонстрирующие присутствие ДНК в растительных клетках. В 1936 году группа Белозерского выделила ДНК из семян и тканей бобовых, злаковых и других растений. С 1939 по 1947 год эта же исследовательская группа впервые в мире предоставила информацию о содержании нуклеиновых кислот у различных видов бактерий, что стало важным вкладом в понимание генетического материала.
По вертикали:
1. Мишер
Иоганн Мишер выделил ДНК в 1869 году из клеточных остатков, содержащих азот и фосфор. Вещество, названное сначала нуклеином, а затем нуклеиновой кислотой, долгое время считалось лишь запасником фосфора. Ученые сомневались, что однообразная структура ДНК способна кодировать генетическую информацию.
2. Спираль
Несмотря на частое упоминание о «двойной спирали», ДНК фактически представляет собой двухцепочечный двойной винт. Эта молекула может существовать в разных формах, отличающихся ориентацией закручивания: правозакрученные A- и B-формы и левозакрученная Z-форма. Ключевые различия между формами ДНК заключаются в диаметре витка, числе пар оснований на один виток и шаге винта.
3. Код
Генетический код определяет, как последовательность нуклеотидов в ДНК, транскрибируемая в мРНК, преобразуется в последовательность аминокислот в белках. Этот процесс трансляции осуществляется рибосомами, которые соединяют аминокислоты, доставленные тРНК, в соответствии с информацией, закодированной в мРНК. Единство генетического кода у всех известных организмов подтверждает их общее эволюционное происхождение.
4. Рибоза
ДНК — биополимер, построенный из нуклеотидов. Нуклеотид содержит остаток фосфорной кислоты, сахар дезоксирибозу и одно из четырех азотистых оснований. Важнейшее различие между ДНК и РНК заключается в углеводном компоненте: в ДНК это дезоксирибоза, а в РНК — рибоза. В качестве примера нуклеотида можно привести аденозинмонофосфат, в котором к дезоксирибозе и фосфату присоединено азотистое основание аденин.
5. Чаргафф
В 1949 — 1951 годах группа биохимика Эрвина Чаргаффа сформулировала правила Чаргаффа, определив количественные соотношения нуклеотидов в ДНК: А=Т, Г=Ц. Эти правила, основанные на данных бумажной хроматографии, сыграли ключевую роль в расшифровке структуры ДНК.
Интересные факты о ДНК:
- В 1953 году была расшифрована структура ДНК, что стало революционным событием в биологии. Фрэнсис Крик, Джеймс Уотсон и Морис Уилкинс получили за это открытие Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 году.
- Грегор Мендель, биолог и аббат, живший в XIX веке, был основоположником учения о наследственности. Его открытие закономерностей наследования моногенных признаков, впоследствии законов Менделя, стало первым шагом к современной генетике.
- Розалинд Франклин, английский биофизик и рентгенограф, разработала камеру с контролем влажности, что позволило ей получить ключевые снимки структуры ДНК, в том числе «Фотографию 51». Эти исследования способствовали установлению структуры ДНК, РНК, вирусов, угля и графита. Несмотря на важность ее работы, вклад Франклин в открытие структуры ДНК был недооценен, а Нобелевскую премию получили Уотсон, Крик и Уилкинс. После этого Франклин начала новаторские исследования вирусов табачной мозаики и полиомиелита.
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