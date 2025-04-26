Ответы на кроссворд от 25 апреля 2025: интересные факты про День ДНК

4. Растение (я)

Представление о ДНК как о компоненте исключительно животных клеток доминировало до 1930-х годов. В 1934 и 1935 годах советские биохимики А. Н. Белозерский и А. Р. Кизель опубликовали статьи, демонстрирующие присутствие ДНК в растительных клетках. В 1936 году группа Белозерского выделила ДНК из семян и тканей бобовых, злаковых и других растений. С 1939 по 1947 год эта же исследовательская группа впервые в мире предоставила информацию о содержании нуклеиновых кислот у различных видов бактерий, что стало важным вкладом в понимание генетического материала.