Какой будет погода в Казахстане 25 апреля

На остальной территории под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, в горных районах юго-востока в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег), а также прогнозируется усиление ветра, на юге — с пыльной бурей. На западе и востоке республики с ночные и утренние часы ожидается туман.