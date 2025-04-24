Какой будет погода в Казахстане 25 апреля

На остальной территории под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, в горных районах юго-востока в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег), а также прогнозируется усиление ветра, на юге — с пыльной бурей. На западе и востоке республики с ночные и утренние часы ожидается туман.
В Абайской области без осадков. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем в Аягозском районе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8 тепла, на севере, востоке, в центре области заморозки 3 градуса, днем 15−20, на юге области 23 тепла.
В Акмолинской области днем на юге, востоке небольшой дождь, гроза. Ветер южных направлений 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на северо-востоке области 2, днем 23−28 тепла.
В Актюбинской области на западе, севере, юге дождь, днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 9−14, днем на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18, днем 22−27, на юге области 30 тепла.
В Алматинской области днем на юге, в горных районах области небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, северо- восточный 9−14, днем севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7- 12, в горных районах области 1 мороза-4 тепла, днем 20−25, в горных районах области 10−15 тепла.
В Атырауской области ночью на западе, востоке области дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, ночью на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 24−29 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке осадки (дождь, снег), на севере, востоке области туман. Ветер северо- западный, северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8 тепла, на севере, востоке области заморозки 3 градуса, днем 13−18, на востоке области 5−10 тепла.
В Жамбылской области без осадков. В горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8- 13, в горных районах области 4, днем 23−28, в горных районах области 20 тепла.
В Жетысуской области днем в горных районах дождь, гроза. Ночью и утром на севере, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, в горных районах области 1−6 мороза, днем 20−25, в горных районах области 17 тепла.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере, юге области дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 19−24 тепла.
В Карагандинской области днем на севере, в центре дождь, гроза, на западе небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, южный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, на востоке области 2 тепла, днем 18−23, на юге области 26 тепла.
В Костанайской области на северо-западе, востоке небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер южный, юго-западный 9−14, днем на западе, юге области 15 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днем 20−25, на юге области 28 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный 9−14, днем на севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 30−35 тепла.
В Мангистауской области ночью на северо-востоке небольшой дождь, гроза. На западе области туман. Ветер юго- западный 9−14, ночью на северо-востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на западе области 9, днем 28−33, на западе области 19−24 тепла.
В Павлодарской области без осадков. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер юго-восточный ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на востоке области заморозки 3 градуса, днем 18−23 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области небольшой дождь, гроза. Ветер южный ночью 9−14 м/с, днем 15−20, на западе, севере области порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на западе области 11, днем 20−25, на юго-западе области 28 тепла.
В Туркестанской области без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 7, днем 27−32, в горных районах области 23 тепла.
В Улытауской области днем на востоке небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на юге области 14, днем 24−29, на востоке области 21 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер южных направлений ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 24−26 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 20−22 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 28−30 тепла.