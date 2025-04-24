За неделю в Башкирии взлетели цены на лук, свеклу и морковь

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 14 по 21 апреля килограмм репчатого лука подорожал на 8,13%. На этой неделе его средняя цена составила 52,05 рублей. Также жителям республики на 6,51% больше придется отдать за столовую свеклу (средняя цена — 56,42 рубля) и на 4,49% за морковь (46,37 рубля).