За неделю в Башкирии взлетели цены на лук, свеклу и морковь

В Башкирии за неделю подорожали лук, свекла и морковь. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 14 по 21 апреля килограмм репчатого лука подорожал на 8,13%. На этой неделе его средняя цена составила 52,05 рублей. Также жителям республики на 6,51% больше придется отдать за столовую свеклу (средняя цена — 56,42 рубля) и на 4,49% за морковь (46,37 рубля).
Однако на этой неделе на 2,74% подешевели гречневая крупа-ядрица (средняя цена — 48,72 рубля), на 2,51% — помидоры (260,57 рубля), на 2,36% — бананы (174,85 рублей).
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