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«АвтоВАЗ» отзывает 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии объявило о программе добровольного отзыва автомобилей марки Lada моделей Vesta и Largus, выпущенных с октября 2021-го по август 2023 года включительно.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии объявило о программе добровольного отзыва автомобилей марки Lada моделей Vesta и Largus, выпущенных с октября 2021-го по август 2023 года включительно.

Отзовут 22 731 автомобилей Vesta и 24 408 машин Largus. В них не установили системы вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), которых у них нет.

АО «АВТОВАЗ», проинформирует автовладельцев через своих представителей. Чтобы выяснить, попадает ли конкретный автомобиль под кампанию, владельцы могут воспользоваться онлайн-проверкой по VIN-коду либо ознакомиться с официальным списком транспортных средств на специализированных ресурсах.

Для участия в программе владельцам нужно обратиться в ближайшее авторизованное сервисное подразделение. Работы по установке СВЭОС будут выполнены бесплатно для участников программы.