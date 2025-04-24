«АвтоВАЗ» отзывает 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus

АО «АВТОВАЗ», проинформирует автовладельцев через своих представителей. Чтобы выяснить, попадает ли конкретный автомобиль под кампанию, владельцы могут воспользоваться онлайн-проверкой по VIN-коду либо ознакомиться с официальным списком транспортных средств на специализированных ресурсах.