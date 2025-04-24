«АвтоВАЗ» отзывает 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии объявило о программе добровольного отзыва автомобилей марки Lada моделей Vesta и Largus, выпущенных с октября 2021-го по август 2023 года включительно.
Отзовут 22 731 автомобилей Vesta и 24 408 машин Largus. В них не установили системы вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), которых у них нет.
АО «АВТОВАЗ», проинформирует автовладельцев через своих представителей. Чтобы выяснить, попадает ли конкретный автомобиль под кампанию, владельцы могут воспользоваться онлайн-проверкой по VIN-коду либо ознакомиться с официальным списком транспортных средств на специализированных ресурсах.
Для участия в программе владельцам нужно обратиться в ближайшее авторизованное сервисное подразделение. Работы по установке СВЭОС будут выполнены бесплатно для участников программы.