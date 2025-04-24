В Карелии открыли первый в России учебно-лабораторный класс промышленной автоматизации

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 апреля. /ТАСС/. Первый в России учебно-лабораторный класс промышленной автоматизации Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» открыли на базе Петрозаводского государственного университета в Карелии. Установленное там оборудование поможет в достижении технологического суверенитета страны, сообщил в своем телеграм-канале Артур Парфенчиков.
«Сегодня вместе с президентом НИЦ “Курчатовский институт” Михаилом Ковальчуком открыли на базе ПетрГУ первый в России учебно-лабораторный класс промышленной автоматизации. Мы не должны зависеть от западных программных продуктов! Поэтому проект ПетрГУ и Курчатовского НИИСИ — это серьезный шаг к укреплению технологического суверенитета страны», — сказано в сообщении.
Новый класс создан при поддержке правительства Карелии в рамках федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности». Для обучения установлено оборудование на основе отечественных программируемых логических контроллеров.
Благодаря новой технике студенты будут получать актуальные практические навыки, смогут создавать приборы для автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях, а также разрабатывать необходимое программное обеспечение. Специалисты с этими знаниями востребованы на современном рынке труда, отмечают в региональном правительстве.
Парфенчиков подчеркнул, что республиканские власти готовы поддерживать новые разработки, оказывать содействие ученым в самых разных отраслях. Он добавил, что взаимодействие с НИЦ сыграет важную роль в становлении молодых карельских ученых и поможет развитию высокотехнологичной промышленности Карелии.