В Карелии открыли первый в России учебно-лабораторный класс промышленной автоматизации

«Сегодня вместе с президентом НИЦ “Курчатовский институт” Михаилом Ковальчуком открыли на базе ПетрГУ первый в России учебно-лабораторный класс промышленной автоматизации. Мы не должны зависеть от западных программных продуктов! Поэтому проект ПетрГУ и Курчатовского НИИСИ — это серьезный шаг к укреплению технологического суверенитета страны», — сказано в сообщении.