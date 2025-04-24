Почему Сталинградское сражение стало переломным моментом во всей войне

Наступательный потенциал немецких войск к этому времени иссяк, хотя фюрер и призывал войска к продолжению боевых действий под Сталинградом. Э. фон Манштейн впоследствии критиковал А. Гитлера за то, что он «не сделал выводов из того факта, что его наступление провалилось, не принеся решительных результатов, и тем самым подготовил трагедию Сталинграда». В связи с успехом английских войск под Эль-Аламейном в октябре и высадкой англо-американских войск в Марокко и Алжире в ноябре 1942 г. Германия более не имела резервов для переброски на восток: немецкий чиновник Ф. Кельнер, узнав об активизации боев в Северной Африке, писал в дневнике, что «на Восточном фронте должно наступить затишье… Если Россия сумеет — а я верю, что она сумеет, — использовать свои резервы для нанесения прицельного удара, то на Восточном фронте вполне возможны сюрпризы».